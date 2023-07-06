星調整家族辦公室優惠 期望促進本土就業投資

港星兩地都在爭取家族辦公室落戶，星洲政府昨出招搶客！新加坡金管局（MAS）宣布，將調整對符合條件的家族辦公室稅收優惠政策，以促進對本地人的招聘，以及對新加坡股市的投資。

MAS局長孟文能（Ravi Menon）表示，稅收優惠調整將鼓勵這些辦公室投資於與氣候相關的項目，並在新加坡開展更多慈善事業。他又稱，鑑於局方在吸引財富方面取得的巨大成功，故希望這些財富在社會和經濟上發揮更大的作用。

據報，由於合資格的家族辦公室目前能夠在新加坡一系列投資中獲得稅收減免，故推動當地家族辦公室數量從2020年底的400個激增至2022年的1,100個。然而，雖然家族辦公室增加，帶動新加坡的總資產上升，但其中大部分財富並未投資於新加坡國內，削弱了市場對此舉帶動就業市場景氣的期望。

零售僅年升1.8% 遜預期 此外，MAS昨日公布錄得創紀錄的年度淨虧損，截至3月底財年之淨虧損從上一財年的74億坡元擴大到308億坡元（約1,779億港元），主要因為坡元走強帶來匯兌影響，以及吸收銀行系統中過剩流動性產生的高額利息支出。孟文能強調，308億坡元淨虧損並不令人擔憂，投資表現反更值得關注。

事實上，新加坡經濟有降溫迹象。當地統計局數據顯示，新加坡5月零售銷售指數按年升幅收窄至1.8%，市場原預期升幅再度加快至4%，而前值修訂為升3.7%；經季調後按月更意外轉跌0.2%，3連升斷纜，市場原預期升0.1%，而前值修訂為升0.5%。5月當地總零售額40億坡元，若扣除汽車銷售額按年升幅收窄至1.8%，前值則修訂為升4.3%；經季調後按月轉跌0.4%，結束連月升勢。