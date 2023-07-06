英傳要求外資銀行設子公司

有鑑於今年以來美國爆發銀行業倒閉事件，據報英倫銀行正考慮要求更多在當地有企業客戶的外資銀行，在英國設立子公司，有獨立的資本和流動資金，以便一旦這些外資銀行出現問題時能迅速介入。

G7通脹回落 獨英國續揚 另一方面，經濟合作與發展組織（OECD）指出，七大工業國集團（G7）成員國的平均通脹率已經從4月的5.4%回落至5月的4.6%，並達到2021年9月以來最低水平。其中美國、加拿大、法國、德國、意大利及日本的通脹按年變幅皆同步降溫，唯獨英國的通脹仍持續上升。

早前英國公布，5月核心消費者物價指數（CPI）上升至7.1%，按月升0.3個百分點，高於市場預期的6.8%，促使英倫銀行在6月再加息半厘，為自2021年12月以來英國連續第13次加息。OECD於6月初曾估計，今年英國的通脹按年增幅將達6.9%，為已開發經濟體中最高。

為此，英國首相辛偉誠亦明言，當地的通脹比預期更持久，但並不意味政策選擇錯誤，表明需要堅持降通脹的路線，並重申會支持英倫銀行。英鎊兌美元昨日曾報1.271，兌港元曾報9.9472。