韓基金籲管理中國風險 改押注日股

早前迭創新高的日本股市繼續調整，但仍徘徊在近33年新高。南韓MIDAS國際資產管理的基金經理柳珠瑩（YOO Joo-hyung，音譯）卻認為，日股是中資股理想的替代品，尚未見頂。

中國和日本均有復常概念，但她直言，「（中國）人們是在出行，但不花錢」，除非樓市寒冬及青年失業率嚴重的問題得以解決，否則中資股不宜「買入長揸」。

反觀日本，國民薪金加幅顯著擴大可推高消費，圓匯下行可吸引更多旅客訪日，況且日本央行現階段的貨幣政策比很多發達市場寬鬆；又指人工智能（AI）及電動車概念股上升後支撐大市，形成良性循環，直言日股「漲勢短期內不會結束」。

看好消費及科技板塊 顯然，她是把昔日中資股的選股邏輯搬去日股，買入日本消費股，如UNIQLO母企迅銷，以及生產Onitsuka Tiger的體品股亞瑟士（ASICS），並因應全球供應鏈洗牌看好愛德萬（Advantest）、基恩士（Keyence）及發那科（Fanuc）等科技股。

要注意的是，她看好迅銷和亞瑟士是因為他們有望擴大歐美的市場份額，廣為人識的消費股資生堂（Shiseido）由於中國業務較重而慘遭排除。

日經平均指數昨下跌83點或0.25%，收報33,338點，正是因為權重最大的成分股迅銷，下周四公布季績前再跌2.54%，拖低大市94點，抵銷第三大權重股愛德萬升1.32%所帶來的18點貢獻。愛德萬是半導體生產檢測設備商，早年在港退市的思佰益（SBI）昨日宣布，準備與台灣第三大晶片代工商力積電在日本興建晶片廠，雖然暫時未有投資規模或時間表，但首先側重於汽車及工業用晶片。

日服務業PMI高位回落 此外，日本6月份服務業採購經理指數（PMI）向下修訂至54，比5月份創史上最高的終值下跌1.9個百分點，但連續10個月高於50點的盛衰分界線，編纂指數的標普全球直言日本私營企業對經濟活動來年繼續擴張仍很樂觀。日圓昨先跌後企穩，高見144.21兌每美元，每百日圓高見5.4262港元。