產油國減產抗經濟逆風 油價靠穩

沙特阿拉伯及俄羅斯日前宣布擴大減產後，對國際油價的刺激作用不算太大，惟總算帶來短期的支撐作用。布蘭特期油周三走勢靠穩，曾見每桶76.84美元；紐約期油則追回前一日美國休市時的升幅，一度升逾2%。分析認為，產油國進一步減產的舉動，變相說明全球經濟逆風導致原油需求持續疲弱的現實。

荷蘭國際集團（ING）的報告指出，市場反應「很好地說明了目前推動油價的因素」，供求基本面對於價格的影響並不像預期中那麼大；相反，不確定的宏觀經濟前景才是市場關注的焦點。不過，ING認為額外的減產確實為油價帶來了一些技術支持，布油價格於每桶70美元水平「奠定了更強勁的支持」，預期短時間內仍會以區間上落為主，很難有重大變化。

受到石油減產及今年整體能源價格回落影響，美國能源情報署（EIA）早前估計，今年石油輸出國組織（OPEC）的石油淨收入會下跌26.12%，至6,560億美元。EIA預測，今年OPEC成員國的液態原油產量平均為每日3,350萬桶，而布蘭特原油現貨的全年平均價格，將會由去年的每桶101美元，降至80美元。

阿聯酋擬4212億拓再生能源 展望明年，隨着OPEC的產量預測增長，明年成員國的石油淨出口收入有望反彈3.96%，至6,820億美元。EIA又認為，未來5個季度全球原油庫將會小幅度下降，為油價帶來上升動力。

全球能源轉型亦是影響到油價的長遠主要因素之一，作為OPEC產油國的阿聯酋亦正在計劃擴可再生能源的投資，預期未來7年投資預算會增加3倍至540億美元（約4,212億港元）。