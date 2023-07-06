比亞迪新車上市 撼特斯拉Model Y

擬斥48億巴西建廠 比亞迪指出，「騰勢N7」未來兩周開始交付，一個月訂單已達20,000輛。該企並「出海」主攻上游發展，擬斥資30億雷亞爾（約48.36億港元）於巴西興建首座亞洲以外的電動車廠房，配備電動巴士和貨車的生產線，以及為國際市場加工鋰和磷酸鐵（電池原料）的產能，預計2024年投產，初步年產量為15萬輛，日後可增至30萬輛。

執行副總裁李柯又表示，該企正在與智利政府和智利礦業化工（SQM）在內的公司，就新的提鋰技術進行洽商，涉及將先進的鹽湖直接提鋰技術（DLE）引入智利，並向智利政府提供免費專利，幫助智利鋰產業發展。

比亞迪股價昨微跌0.98%，收報262.2港元。大行花旗則推算，比亞迪今年第二季純利將介乎50億至57億元，按季升25至30%，亦即每輛電動車純利料介乎7,500至8,000元，較首季的7,000至7,500元有所改善。另該行對比亞迪為「買入」評級，目標價602港元。

奇瑞計劃明年攻泰 另邊廂，泰國投資委員會（BOI）表示，內地車企奇瑞計劃明年初進入泰國市場。BOI的聲明提及，奇瑞計劃向泰國市場引進旗下的電動SUV「Omoda 5」，且在當地設立研發業務。至於長安汽車在當地設立電動汽車工廠計劃，則正待中國政府的最終批准，第一階段投資為2.6億美元。

至於被視為造車命脈之一的晶片供應，有指內地在成熟製程發展速度仍保持強勢。市場研究機構TrendForce報告提及，內地晶圓代工即使受美國、日本、荷蘭方面出口管制影響，其12吋晶圓代工產能市佔率仍將可由2022年的24%，擴大至2026年達26%。