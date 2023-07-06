遠洋傳與大股東研債務方案 股債齊挫

惟外界憂遠洋管理層更難取得股東信任，且債務重組的主導權或轉向股東外派工作組，拖累遠洋股價昨曾挫逾4%，收跌2.17%，報0.45元。遠洋多筆人民幣債券更曾跌停板，其中「18遠洋01」、「19遠洋02」及「19遠洋01」全日勁跌逾三成；美元債方面，其票息6%、2024年到期的債券價位也邁向去年11月來最低。滙豐發表報告，料該企將暫停償付離岸債務，以待全面重組。

去年4月起停牌的彩生活終於公布業績，截至2021年12月底止經審核全年純利達1,765.6萬元（人民幣‧下同），按年挫96.48%；截至去年6月底止上半年純利仍大減逾九成，至1,680.7萬元；截至去年12月底止全年純利約3,135.8萬元，則轉升77.6%，主因融資成本縮減98.06%或2.76億元，惟不派息。該企宣布，已達成復牌指引，申請復牌。

世茂深港國際中心流拍 不過，京東司法拍賣網頁面顯示，世茂深港國際中心項目首輪司法拍賣結束，項目因無人出價宣告流拍。該深圳項目由上海上市的世茂持有51%權益，項目評估價163.05億元、起拍價130.44億元，昔日王牌項目能否變成抵債籌碼，依然存變數。

中金報告指，上月內地新盤銷售按年降約三成，二手樓僅略增，估計下半年行業基本面將延續「弱復甦，強分化」趨勢，政策重心短期或仍以「保交樓」和支持合理融資為優先。