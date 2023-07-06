滙控：將加大北京投資及業務布局

尹力表示，希望滙控發揮橋樑紐帶作用，促進中英兩國友好、深化互利合作。當局正積極推進國家服務業擴大開放綜合示範區、中國（北京）自由貿易試驗區建設，持續深化金融業改革開放，大力發展科技金融、綠色金融等；將持續打造市場化、國際化一流營商環境，為各類金融機構在京發展創造更好條件。

杜嘉祺表示，將繼續加大在北京投資和業務布局力度，積極支持北京建設全球財富管理中心，協助北京金融業擴大開放。他又指，集團會發揮自身優勢，為促進中英經貿往來作出更大貢獻，還說北京金融業發展勢頭和前景令人鼓舞，堅定滙控在華發展信心。

山西信託轉讓滙豐晉信股權 另外，全國公共資源交易平台披露相關公告顯示，滙控的中國合作夥伴山西信託擬轉讓其持有的滙豐晉信基金31%股權，掛牌價格為10億元人民幣，按此計算該基金公司估值為32億元人民幣。掛牌日期為今年6月29日，掛牌持續40個工作天。目前擁有滙豐晉信49%股權的滙控享有優先承購權。

滙控指，集團熱衷於發展在華業務，這包括滙豐晉信，尤其它是一項實力雄厚、盈利能力強的業務，對適時擴充業務持有開放態度。