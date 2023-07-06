華服務業景氣5個月最弱

上月財新PMI轉跌 大行憂GDP按季增長減速 牽動內地數以萬計就業崗位的中小型民企經營狀況轉弱。繼財新中國6月製造業採購經理指數（PMI）減速之後，昨日出爐的6月財新中國服務業PMI僅錄53.9的5個月低位，按月轉跌3.2個百分點。分析指，經濟復甦基礎不穩，與需求轉弱有關，外資投行更料第二季國內生產總值（GDP）增長勢頭可能按季顯著減弱。

受製造及服務兩大行業景氣度回落影響，財新中國綜合PMI亦降至今年1月後低位的52.5。雖然服務業PMI保持擴張，但多項分項數據增速放緩。其中，新接業務總量整體增速偏弱，為6個月來最低；新接出口業務量增速亦降至1月後最低，反映需求較預期疲弱。同時，有企業為保競爭力，表示整體定價力受到限制，或為近月內地物價升幅不大、企業營收增長受壓的重大原因之一。

瑞銀估月底推貨幣財政政策 財新智庫高級經濟學家王喆認為，未來一段時期內地政策在宏觀層面應加強支持力度，確保政策效應直達市場主體，以改善就業。官媒刊評論文章也稱，目前就業總量壓力和結構性問題不容忽視，青年人就業壓力依然較大，並強調穩就業，經濟發展是根本。

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎指，過去一、兩個月下調貸款市場報價利率（LPR）乃支持經濟的信號，估計本月底召開政治局會議後，亦將推貨幣及財政政策，尤其聚焦內房政策，因對消費及財富效應關連度大。

即使美銀料第二季內地GDP按年增速將加快至7.1%，但按季比，亦不得不警告次季增長動力可能減弱，因內地重啟後消費復甦失去動力、房地產市場再次低迷，以及出口進一步放緩。該行估計，6月社會消費品零售總額按年僅升4.3%，較5月的12.7%增速顯著減慢；6月以美元計價的出口收縮情況將擴大，按年下滑9.5%。

內銀傳降企業客美元存息 隨着外需收縮，人民幣貶值恐難加強內地出口的競爭力，同時為消除潛在的匯兌損失，企業客戶傾向手持大額美元存款，卻可能成為銀行收緊高息存款的新目標。市傳至少9家中資銀行在中國外匯市場自律機制的協調下，聯手進一步下調大型企業客戶的美元存款利率上限，包括活期存款在內的各期限美元存息，均不得高於美元有擔保隔夜融資利率（SOFR）水平，據最新報價，6月底時SOFR在5.09厘。

事實上，內銀針對零售客的美元存息下調幅度更大，本周多家中資大行據報已將一年期的美元理財產品利率從最多5厘，大幅降到2.8厘。中信証券首席經濟學家明明稱，美元存息與人民幣存息的協同下行有合理性，可抑制企業與個人短期囤積美元的行為，對保持人民幣匯率基本穩定具重要意義。

昨日由官方開出的人民幣中間價升勢持續，報7.1968兌每美元，按日再升78點子，為兩周高。惟在岸及離岸價均已轉跌，前者下午4時30分收跌283點子至7.2444，後者更跌穿7.26算，低見7.2628水平。瑞銀財富管理投資總監辦公室預期，年底人民幣或重上6.9算，甚或於明年6月見6.7算，視乎內地經濟復甦進度。

內地財新服務業PMI回落