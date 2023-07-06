美股前景看法分歧 道指早段跌191點

華爾街頂級投行摩根士丹利過去一段時間持續唱淡美股，惟該行首席全球經濟師卡彭特（Seth Carpenter）最近卻表示，美國經濟能夠實現「軟着陸」，即經濟避過衰退下，通脹率回落至2%的政策目標。其觀點亦似乎印證為何近期美國股市表現異常強勢，但同時與大摩內部股票策略師的觀點有矛盾。

大摩的首席美股策略師威爾遜（Michael Wilson）此前因長期唱淡美股而備受關注，他在去年成功準確預測大市回調及之後的反彈，獲選為業內認受程度極高的《機構投資者》年度最佳策略師。不過，他一直堅持美股熊市未完的看法，在近期標指重新進入「技術性牛市」（自低位累計反彈20%）之後，漸漸開始受到市場的質疑。

威爾遜主張當前市場對美國企業的盈利過度樂觀、估值過高，故認為當盈利轉差時便會觸發大市回調。

經濟有望軟着陸 不過，卡彭特認為美國勞動力市場相當健康，有助於支撐經濟表現，故能夠促成「軟着陸」。理論上，當經濟表現向好，消費支出、企業盈利也會較好，從而提振股市回報，故威爾遜與卡彭特的觀點似乎某程度上有衝突。

當然，股市表現與經濟也不存在必然的掛鈎關係，如過去多年來中國的經濟增長普遍都能維持在5%以上，但滬綜指多年來都只在3,000點附近徘徊，一直未有長進，可謂十年如一日。既然有中國的例子在前，那麼美國「經濟好、股市跌」的預測似乎也不足為奇。

瑞銀財富管理全球首席投資總監黑費勒（Mark Haefele）的分析則比較符合「常理」，指股市正在定價「近乎完美的經濟結果」（經濟能夠軟着陸），惟下半年經濟前景會更具挑戰，故今年餘下時間投資者應為更黯淡的股市表現做好準備。

瑞銀撐債優於股 美股3大指數周三早段表現偏軟，道指曾跌191點，報34,227點；標指曾跌18點，報4,436點；以科技股為主的納指跌49點，報13,767點。

黑費勒指，核心通脹高企意味美國可能繼續加息，並且維持高利率更長時間；下半年全球股票估值改善的空間有限，隨着經濟增長放緩和企業利潤率下降，盈利也會面臨風險。基於對股市估值的看法及宏觀經濟環境的預測，瑞銀繼續認為債優於股。