港銀或再加息兩次 料年內6厘見頂

本港第二季樓市轉趨淡靜，交投出現膠着狀態，樓價指數連升4個月後轉跌，首5個月升幅收窄至4.87%。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期，美國聯儲局今年內再加息兩次，香港銀行將跟隨上調息率，每次加約0.125厘，兩次共加0.25厘，料本港最優惠利率（P）今年內在6厘見頂，而下半年本港實際按息水平將維持於3.5至3.75厘。

新取用按揭恐回落 聯儲局於今年已3度加息，一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）一直上揚，港美息口差距或進一步擴寬，HIBOR將繼續徘徊5厘左右的高水平，而息口高企加上市況未明朗，令市民入市意欲受阻。曹德明指，按揭市場於下半年將繼續受壓，料新取用按揭將出現負增長，全年宗數及金額料只有約5.5萬宗及2,700億元，較去年全年62,984宗及3,041.33億元回落約一成。

上半年二手成交疲弱，按揭表現亦受影響，寄望政府放寬按揭成數為樓市帶來提振作用。他料，全年現樓按揭約7.5萬宗，較去年全年83,421宗跌約一成；樓花按揭只有約1,500宗，較去年全年4,050宗跌約六成，挑戰歷年新低。

樓價走勢方面，曹德明認為，現時樓市好淡爭持，但首5個月樓價指數仍錄得上升，加上經濟前景樂觀，預期下半年仍有數個百分點上升空間，全年本港樓價上升約8%。

港元拆息連升兩日 HIBOR在半年結後持續高企，並連升兩日，昨日隔夜拆息見5.48357厘，按日升11點子。與樓按相關的一個月港息拆息報約4.96679厘。財資市場人士指，由於剛過去的周三為美國假期，外匯市場借貸活動減少，令流動性降低，促使交易員在香港市場拆借港元，令隔夜拆息抽高，加上半年結只是剛過去，市場流動性不會即時鬆動，相信下周拆息才有望回復至正常水平。