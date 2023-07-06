恒指回吐 成交連續11日不足千億

香港經濟數據表現疲弱，港股一改兩連升走勢，昨日急速回吐最多320點，收市報19,110點，全日成交僅870.53億元，連續11日不足千億元規模，惟南下「北水」轉淨買入92.4億元，為一個月以來最多。瑞士寶盛坦言，投資者關注基本面何時會明顯改善，予恒生指數目標價21,000點，建議投資者應聚焦個別主題或板塊，例如國企改革和防禦性較高的收息股。

科網股捱沽 攜程插3% 恒生指數昨日低開60點，跌幅一度縮至36點，惟其後大市沽壓加大，低見19,095點，收挫305點或1.57%。科技指數一度失守4,000點關，收報4,016點，跌57點或1.42%；國企指數收報6,489點，插123點或1.86% 。

歐美基金減持中港股 值得留意的是，摩根士丹利表示，美國和歐盟註冊及主導的主動型基金於6月繼續調整中國A股及港股持倉，與MSCI區域指數相比，進一步「減持」中港市場，而基金經理在第二季內總減持消費服務、耐用消費品和汽車板塊。

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志坦言，市場正憧憬內地推出更多刺激經濟政策，7月底的政治局會議將是較重要的時間點，預計可為中港股市提供支持，但不認為會推出「火箭筒式」（Bazooka-like）刺激措施，料股市上升空間有限，若達到投資者預期，股市成交或有所改善，大市也有望反彈。

另外，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎指，觀乎MSCI中國指數市盈率在9.4倍，貼近去年10月時低位，反映經濟重啟後的利好因素已經幾乎被抵銷；但由於企業盈利第二季持續復甦，加上內地經濟增長全年有望達5至5.5%水平，維持MSCI中國指數至年底見高單位數至雙位數升幅預測。