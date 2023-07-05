專家樓評：地契限期無礙銀行批按揭

香港約有30萬份地契於2047年到期，市場早年已開始關注這個問題，有客戶對此方面提出疑問，並查詢會否影響按揭年期之審批。

香港的土地大多並非屬永久業權，而是由政府透過批租土地方式，讓業主有佔用土地的權利，地契年期以75年、99年及999年為主。1984年中英達成聯合聲明，於1997年6月27日到期的地契可獲自動續期至2047年6月30日，業主毋須補地價，只需按物業差餉租值3%繳納地租，而於1985年5月27日後續期的地契，業主需要繳付地租。

政府擬定精簡續期方案 對於2047年到期的地契，早前發展局已提出精簡續期安排的方案，主要是參照1988年處理新界地契續期的方式，很大機會同樣透過政府刊憲形式將大批地契集體續期（個別負面清單之物業除外），小業主亦毋須補地價，只需照樣每年繳付地租，預期明年上半年通過法案。這絕對是雙贏的建議，政府毋須花費大批人力處理繁複續期程序，更重要是，終於消除了市場對政府如何處置2047年到期地契的憂慮。

現時銀行按揭年期長達30年，但2047年距今僅餘下24年，故此早年市場已擔心銀行會否基於地契續期問題未清晰，因而影響批出30年還款期。但事實上，對於地契在按揭期內屆滿的個案，銀行一般未有基於地契到期問題而在審批上縮短按揭年期，只有部分銀行於按揭契內加入相關保險條款，以加強風險管理。其實早於2016年，金融管理局已向銀行表示毋須基於2047年地契問題而調整按揭政策。

中原按揭董事總經理 王美鳳