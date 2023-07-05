板塊分析：PC行業望見底 龍頭股值博
中國人民銀行第二季度貨幣政策例會提到堅決防範匯率大上大落，市場預期內地將會加大力度穩定人民幣匯率，人民幣短線現反彈。惟大市成交偏淡靜，恒生指數上升動力或有限，初步受制於100天線（19,861點），預期資金於板塊輪動。其中，電動車新勢力6月銷量報喜，股價升勢凌厲，帶動相關供應鏈。
本周關注美國6月非農就業報告及議息會議紀錄。
至於內地方面，人行貨幣政策例會提到推動居民信貸成本穩中有降，字眼上由首季的「個人消費信貸」，更改至「居民信貸」，預計居民按揭貸款利率仍有機會繼續下調。政策憧憬繼續時不時引發內房板塊炒作。
不過，據中指院數據，2023年上半年百強房企銷售總額按年微增0.1%，6月單月銷售額按年跌29.4%，經季節調整後按月跌19%。
聯想估值便宜 上望10元
個股推介方面，聯想集團(00992)個人電腦（PC）業務在去庫存方面取得重大進展，憧憬下半年PC行業周期有望見底，公司市場排名穩守第一。而非個人電腦業務佔比提升，有助緩解PC業務的不利影響。展望未來，AI高速發展將會大幅提高公司伺服器及儲存設備的需求。估值上，該股現價對應2024財年預測市盈率8.7倍，低於5年平均水平，股價向上阻力位10元，跌穿支持位7.5元止蝕。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：