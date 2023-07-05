宏觀剖析：4因素削美加息遏通脹效力

美國聯儲局在6月議息會議暫停加息，從聯儲局委員發出的信號可見這個行動早已預定，而會後發布的聲明及經濟預測清楚地表明當局只是暫停加息，而不是轉向減息。聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上強調，可能會在7月會議再度加息。

聯儲局在6月暫停加息的最大原因，是希望監察收緊政策迄今為止的影響。今年初市場表現強勁，許多分析師上調美國今年經濟增長預測，並將衰退預期延後至今年底或更晚時間。美國經濟強勢的確令人感到意外，其中，發現有4個主要因素可以解釋政策滯後似乎比預期還要長的原因。

樓市壓力未增 股市急漲 首先，去年3月16日是聯儲局首次啟動加息0.25厘，以致聯邦基金利率上調到0.25至0.5厘水平。事實上，早前為應對新冠疫情，零利率已維持接近兩年之久。此後，利率持續攀升到近日的5至5.25厘，惟利率仍低於通脹率。

就速度而言，雖然是次加息周期被形容為較激烈和進取，但鑑於低利率水平，相信需要更多時間才能將利率提高至限制水平。因此，由第一次加息直至對經濟造成影響，需要一段頗長時間。

其次，在收緊貨幣政策初期，當市場正在適應時，美國國債孳息率急升，導致政策傳遞蔓延至其他經濟領域，包括按揭貸款和信貸市場，導致更廣泛的貨幣收緊情況。然而，去年9月債券利率維持在略低於4厘的水平，並一直維持至今。

隨後按揭貸款利率亦趨於平穩，儘管現時按揭利率處於過去10多年以來的最高水平，但樓市壓力未有進一步增加。與此同時，股票市場已經反彈，標普500指數由去年9月底至今年6月14日期間錄得20%升幅，雖然很大程度上是由個別科技股所帶動，但就令整體金融環境變得更寬鬆。

第三，美國近兩任總統均透過直接提供津貼及提升社會福利，以大規模刺激經濟。在公司大規模裁員及失業率急升情況下，這些政策有助為家庭帶來支援及緩解，但同時推高通脹，令聯儲局在控制支出方面的工作更加困難。

疫下儲蓄大升 消費仍強 最後，在疫情封鎖期間家庭住戶儲蓄大幅增加，雖然市民未能外出及消費，但仍能在家工作獲取收入，因此他們的儲蓄比率遠高於正常水平。這些額外儲蓄在經濟重啟後有助支持消費，尤其有助應對通脹上升的大環境。因此，在高通脹及實質收入下降的情況下，消費仍能維持強勁。

另一方面，疫情對消費帶來兩個主要影響，包括消費變得更為穩健，更改了大眾消費模式。有些人會形容為滾動式經濟衰退，服務業先受影響，製造業隨後陷入衰退，因為這兩個行業已失去關聯。由於服務佔家庭支出比例略落低於60%，商品佔家庭支出的比例為21%，服務業的復甦抵銷了製造業的衰退。

至於在供應方面，勞動人口因而提早退休、重返校園或成為長期病患者。儘管疫情令可以在家工作的行業得到提振，但相對地令勞動人口及整體勞動市場參與率下降。結果勞動力缺口突然出現，導致工資上調壓力比預期更大，加劇通脹壓力。

上述4個影響中，利率長期處於低水平、經濟狀況比預期寬鬆，以及新冠疫情所帶來的影響最為獨特，以致聯儲局及其他央行更難以控制經濟及通脹。此外，聯儲局必須消除財政政策，以及疫情對消費及勞動市場的異常影響。在現時的經濟周期，聯儲局仍需採取更多措施，令債券市場投資者相信其擊退通脹的決心，這無疑是該局最近一次會議採較「鷹」派立場的原因。

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