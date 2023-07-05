屯門地舖1530萬成交 虧損22%
近期商舖買賣市場轉弱，再有舖位業主損手離場。屯門青菱徑6號富麗大廈地下B舖，以約1,530萬元登記易手，物業近5年帳面貶值約22.7%。
該舖位建築面積約1,000方呎，原業主於2018年底以約1,980萬元購入，現轉手帳蝕約450萬元。該舖仍連租約，每月租金收入約43,000元，以最新成交價計算，租金回報率約3.4厘。
羅素街舖租傳挫57%
此外，深水埗基隆街單號全幢舊樓，鄰近黃竹街，總面積約8,200方呎，市傳以約4,000萬元易手，平均成交呎價約4,900元。
舖位租賃市場方面，都以小型商戶為主，新租金亦較前為低。消息指出，銅鑼灣羅素街28號地舖，面積約800方呎，最新以每月約30萬元長租約形式租予找換店，為該地段罕見同類商戶進駐個案。該舖原由口罩店短租，而再之前由化妝品店以約70萬元長租，相比下最新租金低約57%。
另外，尖沙咀梳士巴利道3號星光行地下雙號舖，亦以約20萬元租予小食店，較舊租金低約15萬元或約43%。
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