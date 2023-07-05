屯門地舖1530萬成交 虧損22%

該舖位建築面積約1,000方呎，原業主於2018年底以約1,980萬元購入，現轉手帳蝕約450萬元。該舖仍連租約，每月租金收入約43,000元，以最新成交價計算，租金回報率約3.4厘。

舖位租賃市場方面，都以小型商戶為主，新租金亦較前為低。消息指出，銅鑼灣羅素街28號地舖，面積約800方呎，最新以每月約30萬元長租約形式租予找換店，為該地段罕見同類商戶進駐個案。該舖原由口罩店短租，而再之前由化妝品店以約70萬元長租，相比下最新租金低約57%。