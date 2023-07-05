二手蝕讓：沙田中心一周兩見紅 兩房鬆綁貶7%

各類二手住宅連環蝕讓，上車盤沙田中心約一星期出現兩宗，剛錄得兩房單位減價至525萬元沽出，僅約3年帳面貶值約7%。

中原敖國偉表示，屋苑錄7月首宗買賣，上述單位為該盤的新寧大廈中層B室，實用面積約297方呎，放盤約一周，減40萬元獲上車客購入，呎價約17,677元。原業主於2020年6月以565萬元買入，帳面蝕讓40萬元。

賽西湖大廈5年輸330萬 港島豪宅跌勢更急。該行林龍南透露，北角半山賽西湖大廈15座低層A室，實用面積約1,124方呎，去年10月連車位放售，原業主已移民，終累減350萬元，以2,150萬元沽，呎價約19,128元。單位約5年帳面蒸發330萬元。該物業蝕幅約13.3%，幅度料屬項目近年最大。

個別半新盤情況相若。中原何偉雄指，大埔白石角雲滙2期9座低層B1室兩房戶，實用面積約441方呎，減價30萬元，以700萬元沽，呎價約15,873元，約4年帳面蝕85萬元，期內貶值約10.8%。

居屋亦難幸免。世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山富寶花園7座高層E室，放盤4個月累減45萬元，於已補價自由市場賣495萬元，較2019年10月購入價帳面低25萬元，呎價約11,485元。

太古城三房兩房價易手 藍籌屋苑三房賣兩房價。中原李百達表示，鰂魚涌太古城7月「開齋」，銀星閣高層E室套三房則王，實用面積約749方呎，屬遺產物業，5月中放盤，降價440萬元，以1,290萬元成交，呎價17,223元。2021年該屋苑兩房則王做價曾達1,280萬元。

荃灣灣景花園呎價跌穿一萬元。該行余俊文指，項目5座低層套三房戶劈至690萬元沽。是次成交呎價約9,986元料約3年低位。