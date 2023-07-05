港島鐵路盤966萬起

首批提供88個單位 嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，首張價單88伙定價貼市，涵蓋一房至三房，實用面積403至914方呎，加推單位有加價空間，稍後再公布收票安排。

發展商形容是次開價屬「海盈山開心起動價」。信置執行董事田兆源稱，首批價錢吸引，相信會令不少有意入市人士心動。太古地產董事住宅業務杜偉業指，項目地理位置優越，對銷情有信心。

價單提供4種付款方法，其中，120天現金付款計劃享最高18%折扣。該盤首批有5伙一房戶折實價低於1,000萬元，全屬2A座G室，料以內園及毗鄰項目樓景為主，包括屬於入場單位的2A座6樓G室，實用面積403方呎，折實呎價23,988元。首批亦包括不同樓層及景觀單位，部分可望南朗山。

若買家採用建築期付款計劃則可有14%折扣，折後所有一房單位售價為1,029.35萬元或以下，可承做最高80%按揭入市。價單也設120天備用一按貸款。港島南岸對上開價樓盤為第2期揚海，於2021年8月推出首批120伙，當時折實平均呎價約30,880元。

海盈山首張價單詳情