去年赴美 張忠謀爆拜登說話刺耳

世界最大晶片廠台積電赴美國亞利桑那州設廠，尚未投產已經計劃「添食」興建第二期，坊間普遍相信是應酬美國政府的「政治決定」。綽號「半導體教父」的台積電創始人張忠謀出席該廠進機儀式，他昨日坦言，美國總統拜登當時的說話「有點刺耳」。

即將92歲的張忠謀2018年正式退休，曾言2020年寫好自傳的下半部（現有僅寫到1964年），但迄今「僅聞樓梯響」，原因很明顯是台積電的發展在過去3年隨着中美鬥爭白熱化而巨變，連他本人都不時「出山」為公司應酬。

嘆中美關係競爭多過合作 亞利桑那廠去年12月初進行設備進廠儀式，讓張感到「刺耳」的，原來是拜登意氣風發地說「慶祝製造業回歸美國」、「Union is coming back（工會回來了）」，可是「我們（台積電）請他來，當然只能讓他講」。

市場對台積電赴美設廠一事多是擔心成本上升和效益不如台灣，而張亦曾主張好企業的勞資雙方上下一心，不需要工會，難怪他會感到「刺耳」。

事實上，張當時一句「自由貿易瀕死」可謂對美國當局當頭棒喝。他昨日再慨嘆，中美都要科技領先，兩國定調為「競爭與合作」的關係，目前是「競爭」高於「合作」；又說現在的「全球化」，已變成不傷害國家安全及科技經濟領先的條件下，才互相允許企業來賺錢，「目前看來，襯衫、鞋子、皮包等還不至於傷害國家安全……只是，這還能算全球化嗎？」