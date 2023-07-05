潘功勝倘掌人行 加密幣禁令難解

隨着潘功勝出任中國人民銀行黨委書記一職，外界預期他將接替易綱兼任人行行長，惟分析認為，由潘功勝掌舵人行對加密幣是「魔咒」，因他早年曾大力打擊加密幣，且引用法國凱致商學院（Kedge）教授Eric Pichet的文章，直指「坐在河邊看，總有一天，比特幣的屍體會從你面前漂過。」所以外界憧憬中國放寬數碼資產交易乃為時尚早。

百歐企反對AI法規草案 紐曼資本（Newman Capital）創始人Adrian Lai亦表示，中國官員反比特幣的立場非常典型，又預期中國不會放寬加密貨幣禁令。加密幣昨走勢個別發展，比特幣曾升1.14%，每枚報31,006美元；以太幣則跌0.43%，報1,953美元。

至於歐洲議會上月中正式通過《歐盟人工智能法案》（AI Act），就引起不少企業異議。最新西門子、雷諾等逾百間歐洲企業簽署公開信，反對相關草案，指其危及歐洲競爭力與技術主權，限制AI技術發展。公開信又指，雖然AI有必要進行監管，但方案過於嚴苛，相關技術審核時間過長，嚴重限制產業發展。

他們又特別提及生成式AI技術，目前法案對其管制相當嚴格，對開發和使用聊天機械人的企業而言，將會面臨不成比例的合規成本和責任風險，或導致企業和投資者撤離歐洲，危害歐洲人工智能發展，甚至令歐盟與美國等AI先進國家的生產力差距擴大。

此外，2023世界人工智能大會將在本周四至周六於上海舉行。上海市經信委公布，目前有逾100家採購代表團確認參與，涵蓋國企、央企、歐美500強等頭部企業，涉及5G及6G網絡基建、物聯網配套基建等。

郭樹清被免人行副行長 提及人行的人事變動，昨日國務院宣布任免一批國家工作人員，當中包括免去郭樹清的人行副行長職務。