索羅斯基金會OSF 裁員40% 重組高管

全球經濟不景，利率成本上升，交易活動亦見減少，不斷有國際機構傳出重組裁員的消息。最新傳來年屆92歲的國際金融大鱷索羅斯（George Soros）旗下規模達250億美元的非牟利組織Open Society Foundations（OSF）表示，該基金會將會裁員約40%，同時重組各種高管職位。

OSF現由索羅斯37歲的兒子亞歷山大（Alexander Soros）領導。據報該基金會幾個月前已決定裁員，以增加靈活性，而這一決定本周已得到由亞歷山大擔任董事長的OSF董事會批准。

料重新設計及調整業務 該組織又指，董事會已指示OSF的高層着手進行實施這新方法所需的工作，預計實施擬議的新模式將涉及重新設計和調整現有的業務，並在全球範圍內大幅削減不少於40%的人員。目前，OSF在全球14個辦事處擁有約800名員工。

上月，索羅斯交棒兒子亞歷山大管理旗下的金融及慈善王國。讀歷史出身的亞歷山大形容自己比父親「更政治」，將擴大父親的「自由主義目標」，領導名下慈善基金會加強推進美國國內平權，並力阻特朗普重返白宮。被指有「花花公子」形象的亞歷山大原不獲看好是合適接班人選，但索羅斯指，這名兒子與其思想相近，是憑自己本事得以繼承家業。