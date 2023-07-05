雅虎計劃重新上市

雅虎（Yahoo）行政總裁Jim Lanzone對外媒表示，該企正計劃重新上市，已在財務上做好準備，強調公司的資產負債表良好，盈利能力也強，對自身能力非常樂觀，並相信人工智能（AI）將為各產品帶來新的機遇。

冀在搜索引擎再競爭 Jim Lanzone承認，雅虎目前在搜尋引擎領域仍是前3名，但暫仍無法與微軟（Microsoft）的Bing等競爭。該企計劃在搜索引擎中重新佔據重要席位，希望能與微軟等展開競爭，未來該企還將在尚未建立業務的相關領域積極尋求併購機會。目前，雅虎的總網絡流量位居全球前5名，並且擁有30多個業務部門。

回顧歷史，雅虎曾於1996年4月首次上市，憑着結合搜索和電郵服務，迅速成為當時全球最受歡迎網絡用戶網站之一。2008年，微軟提出以470億美元收購雅虎，但遭拒絕。2017年，雅虎被通訊公司威訊（Verizon）收購後便退市；2021年9月，Verizon以50億美元將雅虎及美國在線（AOL）等媒體業務售予私募股權阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）。