全球500富豪身家半年飆6.6萬億 馬斯克稱冠

SpaceX創始人總裁馬斯克與Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格的「鐵籠」格鬥如箭在弦之際，這兩大富豪身家先來一場隔空「挑機」，並由馬斯克勝出首回合！事關在人工智能（AI）熱潮下，今年以來美股走勢凌厲，帶挈兩人身家增幅領先所有富豪，上半年的淨資產分別增加966億美元（約7,534億港元）及589億美元（約4,594億港元）。與此同時，外媒編製的億萬富翁指數亦顯示，全球首500大富豪上半年身家累計激增8,520億美元（約6.64萬億港元）。

每位日均賺一億 3年最多 該億萬富豪指數又指出，過去6個月上榜的每位富豪日均賺1,400萬美元（約1.09億港元），是自2020年下半年以來最好。此外，除了馬斯克及朱克伯格今年上半年身家「大翻身」，亞馬遜創始人貝索斯及甲骨文創始人埃利森（Larry Ellison）期內淨資產均增加近500億美元，以增幅計分別排第3及第4位。

誠然，每位富豪的發迹史都並非一帆風順。回顧過去大半年，印度富豪阿達尼（Gautam Adani）就因遭沽空機構狙擊，致令其身家大縮水602億美元（約4,695億港元），是各億萬富豪中最慘。美國著名維權投資者艾肯（Carl Icahn）亦因投資失利，身家在半年內大削57%，蒸發134億美元（約1,045億港元）。

Meta推Threads撼Twitter 至於馬斯克及朱克伯格的較量，亦非局限於身手及身家兩大範疇，皆因Meta預料將在本周四推出新應用程式Threads，功能與Twitter相近，是一個以文字為主的對話程式，用戶可以文字發貼文、點讚及評論，亦允許用戶聚集討論議題，追蹤喜愛的創作者，所以被指是「搶客源」。

不過，奇怪的是，Twitter未有因Threads面世而出招「回敬」，反而推出多項限制措施，包括一度限制用戶閱讀量等，惹來用戶不滿。分析認為，事件可能打擊Twitter新任行政總裁亞卡里諾（Linda Yaccarino）協助公司轉型。