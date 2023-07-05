美擬限中企用雲計算

華外交部：鎵鍺出口管制不針對任何國家 連番被美國及其盟友施以科技封鎖的中國周一「放大招」，下月起限制出口鎵、鍺及其多種化合物出口。中國外交部昨日強調此舉「不針對任何特定的國家」，可是兩種元素均為美國地質勘探局（USGS）認定的關鍵礦物，市場擔心中美對抗迅速升溫，昨日更傳出美國擬出招限制中國企業使用美國的雲計算服務，劍指中國的人工智能（AI）發展！

其實，鍺比矽（硅）更早用於集成電路，現在晶片多數用矽，而非化學性質相似的「同族元素」鍺，除了物理特性上的考慮，主要是矽的自然形態多為沙，不愁供應，但鍺可用來生產光纖、高速電腦晶片和太陽能電池。鎵則用來生產「第二代半導體」砷化鎵和「第三代半導體」氮化鎵（也在出口管制之列），涉及通訊射頻晶片。

中國今次出手對全球科技供應鏈的影響，暫時眾說紛紜。富瑞認為北京很難100%限制砷化鎵出口。南韓官員派定心丸稱，中國對鍺的供應控制力不如稀土金屬，該國將繼續支持開拓進口來源及發展替代物料。台灣經濟部長王美花則稱「短期影響不大」，但會密切留意。號稱「砷化鎵台積電」的台灣化合物半導體代工廠穩懋表示，已聯絡供應商，正評估影響。

就在此時，外媒再傳美國準備限制中國企業使用美國的雲計算服務，防止中企在不受人工智能（AI）晶片管制的地方訓練AI，預期未來幾星期內出爐，以補充美國對尖端AI晶片出口之封殺令。

鍺的主要應用 鎵的主要應用