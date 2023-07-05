美擬限中企用雲計算
華外交部：鎵鍺出口管制不針對任何國家
連番被美國及其盟友施以科技封鎖的中國周一「放大招」，下月起限制出口鎵、鍺及其多種化合物出口。中國外交部昨日強調此舉「不針對任何特定的國家」，可是兩種元素均為美國地質勘探局（USGS）認定的關鍵礦物，市場擔心中美對抗迅速升溫，昨日更傳出美國擬出招限制中國企業使用美國的雲計算服務，劍指中國的人工智能（AI）發展！
其實，鍺比矽（硅）更早用於集成電路，現在晶片多數用矽，而非化學性質相似的「同族元素」鍺，除了物理特性上的考慮，主要是矽的自然形態多為沙，不愁供應，但鍺可用來生產光纖、高速電腦晶片和太陽能電池。鎵則用來生產「第二代半導體」砷化鎵和「第三代半導體」氮化鎵（也在出口管制之列），涉及通訊射頻晶片。
內地鍺供應商訂單傳暴增
即使它們尚算小眾，也是高新科技和能源革命的重要物資，更敏感的乃中國是全球最大的鎵和鍺生產國，份額分別高達95%和67%，其他國家一時間難以建立自己的供應鏈。據報，內地有鍺金屬供應商「來自海外的訂單需求一夕間暴增」。投行富瑞則稱，氮化鎵是5G基站設備所用的射頻晶片材料，以諾基亞和愛立信的生產線不在內地，西方又不願用華為和中興通訊(00763)，或會苦於氮化鎵的短缺，拖累5G甚至未來6G的發展。
中國今次出手對全球科技供應鏈的影響，暫時眾說紛紜。富瑞認為北京很難100%限制砷化鎵出口。南韓官員派定心丸稱，中國對鍺的供應控制力不如稀土金屬，該國將繼續支持開拓進口來源及發展替代物料。台灣經濟部長王美花則稱「短期影響不大」，但會密切留意。號稱「砷化鎵台積電」的台灣化合物半導體代工廠穩懋表示，已聯絡供應商，正評估影響。
分析指推高光纖價利長飛
昨日股價暴漲的鎵與鍺生產商多為上海或深圳上市公司，富瑞則指，港股當中長飛光纖光纜(06869)可以留意，原因是鍺最大的用途就是光纖（30%），歐美和日本廠商的產能或受影響，推高光纖價格，或使長飛「發橫財」。不過，該行直言，中方今次反制行動力度遠超早前拿美光科技開刀，不排除迫使美國再收緊對中國的AI晶片管制，或加強規管美企海外科技投資。
就在此時，外媒再傳美國準備限制中國企業使用美國的雲計算服務，防止中企在不受人工智能（AI）晶片管制的地方訓練AI，預期未來幾星期內出爐，以補充美國對尖端AI晶片出口之封殺令。
剛好騰訊控股(00700)昨日發布「向量數據庫」Tencent Cloud VectorDB，預期8月登陸騰訊雲的官網。據騰訊介紹，這款已用於騰訊視頻、QQ瀏覽器和QQ音樂等30多款騰訊出品的數據庫，「支持10億級向量檢索規模、延遲控制在毫秒級……並具備百萬級每秒查詢的峰值能力」，簡單而言就是加快用家訓練AI大模型的數據處理工作，為各種應用的開發「降本增效」。
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