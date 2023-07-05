滙控傳挖角瑞信中東團隊

Hangari乃負責瑞信在卡塔爾營運工作的行政總裁，並專門處理瑞信與卡塔爾皇室的關係。至於卡塔爾除了是瑞信大客戶，卡塔爾投資局（QIA）更是該行大股東。據悉，Hangari的去向尚未決定，瑞銀亦可能出手挽留他，但Hangari旗下4名團隊成員正討論是否一同離職。

不僅如此，消息指，瑞信負責中東地區的10名財富管理團隊成員最近幾周辭職，當中4人為董事總經理Saad Osseiran、Nasri Nohra、Rabih Demashkieh和Agnes Tan，將會跳槽至德意志銀行。

石油資源帶來的財富壯大了新興地區的超級富裕家庭和商人階層，眼下所有金融機構皆渴望在中東市場分一杯羹，故德意志等競爭對手挖角成功明顯是重大勝利。

其實瑞銀過去數年致力把中東地區的版圖擴張，故積極地挽留瑞信財富管理經理，特別是在中東及亞太地區等高增長地區的經理，又派出其財富主管Iqbal Khan到包括中東在內進行世界巡演，與關鍵人才交談，希望說服他們留下來，可是挽留人才的工作可能還不夠。

私人銀行部門重返印度 至於滙控壯大私人銀行與亞洲業務的工作亦有新進展。滙控宣布，其私人銀行部門重返印度，瞄準可投資資產超過200萬美元（約1,560萬港元）的專業人士、企業家，以及他們的家族，又估計印度有3,000萬美元以上可供投資的超高淨值（UHNW）個人，2027年之前會增加58%。