亞企逾期付款天數增

從事全球貿易信用保險及風險管理業務的科法斯集團進行調查發現，去年亞洲企業的付款狀況有所改善。然而，俄烏衝突持續、中美技術競爭升級、美國和歐洲市場需求低迷、高通脹，以及激進加息導致的貨幣和金融環境收緊，將在今年繼續給亞洲消費者和企業帶來壓力，預測今年亞洲經濟將小幅增長4.5%。

零售製藥能源拖欠期長 調查顯示，亞洲遭遇逾期付款的企業比例，從2021年的64%降至2022年的57%，為10年最低水平。然而，亞太地區的逾期付款天數卻明顯增加，因為在利率大幅上調、金融環境收緊和通脹加劇的背景下，企業對信用期限的限制更加嚴格，平均逾期付款天數從2021年的54天增加至去年的67天。總體而言，隨着今年上半年日本、南韓、澳洲、香港和印度企業破產數量的增加，未來幾個月情況可能進一步惡化。

就行業而言，接受調查的13個行業中有7個行業的平均逾期付款天數有所增加，其中零售、製藥和能源行業增長最為明顯。

據科法斯的經驗，80%的超長逾期付款（ULPD，即逾期付款天數超過6個月）無法追回。故當超長逾期付款佔比超過企業年營業額的2%時，現金流風險往往會增加。

今年經濟增長前景似乎有所好轉，77%的受訪企業預計今年經濟增長將出現改善。印度和泰國的企業最為樂觀，分別有92%和86%的受訪企業預計將會迎來更大增長，較2021年增加9.4個百分點和5.6個百分點。

儘管去年底才解除封鎖措施，但香港和內地企業對今年經濟增長展現出較大信心，持樂觀態度的企業比例分別達到77%和84%，較2021年增23.7個百分點和16.3個百分點。