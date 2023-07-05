港空運客量料明年底復常

IATA預測提早3載 仍慢過新加坡兩年 隨着全球步入疫後復常，航運業亦正處於快速復甦階段。國際航空運輸協會（IATA）上調本港客運量預測，預計到2024年底航空業將恢復至疫情危機前的水平，而是次修訂使香港的航空客運量恢復情況，與亞太地區的預期相符。不過，若然如此，意味相對於同區的競爭對手新加坡，香港航空業的疫後復甦進度足足「執輸」兩年！

受惠內地提前通關 IATA總幹事沃爾殊（Willie Walsh）表示，對香港的形勢看好，因為內地比預期更早重新開放，為旅客復甦提供了推動力，又預計至2024年底航空交通量將恢復到危機前的水平。

沃爾殊指，過去3年對航空業來說帶來毀滅性的影響，當大家在期望行業復甦並為未來的增長作好準備時，香港整個航空界，包括航空公司、機場、監管機構和政府，必須共同努力應對挑戰，以及做好充分準備。對於香港政府推出航空業輸入勞工計劃，配額上限6,300人，情況「令人鼓舞」。沃爾殊認為，儘管航空旅行需求強勁，但本港航空公司一直面臨供應鏈和勞動力短缺的問題，相信政府正在為此做好準備，採取措施確保提供支持復甦所需的人力。

不過，沃爾殊在上月初接受訪問時曾指，當時其估計香港空運乘客數量會在2027年才超越疫情前的水平，並指香港面對的挑戰較其他市場大，要到2027年才恢復正常，因為香港機場在疫情期間採取的嚴格防疫措施及大部分時間處於關閉，影響了外界對本港的印象，並指現時要花更多工夫，說服航空公司重回本港市場。

國泰目標價9.3元 其實，同區的新加坡去年航空業已走出疫情全面復甦，領跑亞洲。當地的主要航空公司－－新加坡航空截至今年3月底止的年度盈利創出新高，更向員工派發相當於8個月薪金的獎金。香港航空業若要待到明年底才完全復甦過來，顯然是「大落後」！

隨着疫情後首個暑假旅遊旺季出現，內地無論是鐵路及航空客運量流均高於2019同期水平。內媒報道指，據中國民航局預測，全國民航在暑假期間預計日均保障境內客運1.36萬班，境內乘客約183萬人次，較2019年分別增長11%和7%。

香港機場客運量回升