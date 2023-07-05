德商行警告干預匯市掀金融危機

全球多個經濟體都有干預本幣匯率的往績。惟德國商業銀行直言，觀乎目前多國央行和財政部操作，彷彿都像得了名為干預的罕有疾病，最終或引致國家級的金融危機。

報告以瑞士、瑞典和日本為例。瑞典克朗兌歐元此前曾連挫6個交易日，至昨才稍回穩至0.0847歐元。德商行指，瑞典央行的干預不但難奏效，且易耗盡手頭現金，最佳做法應是以加息吸引投資者買入瑞典克朗。

瑞士央行近期亦於市場拋售其他貨幣以穩瑞士法郎。德商行指做法消耗瑞士的外匯儲備之餘，亦有被標籤為匯率操控國的風險，只有穩定本國通脹，才能阻止貨幣下跌。

歐央行：仍有一段加息路 至於日本目前通脹為3.2%，高於央行長遠目標2%。日央行官員一方面實行超寬鬆貨幣政策，另方面「出口術」冀穩圓匯。德商行坦言做法欠缺一致性，且弱日圓只會令通脹難返回央行目標。長時間這樣做，有朝一日只會令通脹失控，演變成國家金融危機。

在圓匯疲弱下，日本財務省稱，幾乎每日都與美國財長耶倫和其他國家的相關部門，就匯率和廣泛金融市場問題密切溝通，又重申不希望日圓出現劇烈的單邊波動。

歐洲央行管委會委員暨德國央行行長內格爾的看法似乎與德商行一致。他認為，歐洲央行在加息方面還有一段路要走，目前勞工市場仍然強勁，加上經濟正在增長，其他政策信號都明顯指向收緊貨幣的一方。

澳利率不變 韓降經濟預測 澳洲央行昨宣布指標利率維持在4.1厘不變，為今年第二度暫停加息，惟澳元先跌後升，高見66.95美仙，或5.2427港元。議息聲明指，暫停加息將提供一些時間來評估迄今利率上漲對經濟的影響和前景。儘管通脹已見頂，但仍過高，為確保通脹在合理時間內恢復到目標水平，不排除進一步收緊貨幣政策。

南韓昨下調今年經濟增長預測0.2個百分點至1.4%，主因是外部經濟環境惡化造成出口乏力。惟該國上月消費物價指數（CPI）按年升幅降至2.7%，低於預期，連續5個月放緩，且創21個月新低，期內核心通脹率3.5%，為去年5月以來最低。