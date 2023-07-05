印度煉油企傳用人幣購俄油

西方社會制裁俄羅斯，間接加快了人民幣國際化步伐。消息指，最少5間印度的煉油公司已開始使用人民幣來購買俄羅斯原油，當中包括兩間國營煉油公司。最新數據亦顯示，印度成為俄羅斯原油最大買家，其中6月進口量再創新高，每日達220萬桶，是連續10個月上升。

本次被點名的3間私營油企，分別為印度最大的私營煉油商、由印度富豪安巴尼（Ambani）持有的信實工業；由俄國綜合能源商Rosneft持有的印度納亞拉能源（Nayara Energy）及米塔爾能源公司（HPCL Mittal）。兩間國營企業則為印度石油公司（IOC）和巴拉特石油公司（BPCL）。

要求盧比支付遭拒 儘管只要成交價低於每桶60美元，便不會違反西方對俄羅斯原油的制裁，但印度的買家在結算上卻在銀行自我審查後卡關。例如今年5月，印度國家銀行就拒絕了IOC用美元為Rosneft交付的一批貨物付款，因為負責運送這批貨物的航運公司，是與俄羅斯國家航運公司Sovcomflot有關的實體，後者已被歐盟和英國制裁。

據悉，印度石油部和財政部此前一直試圖說服俄方接受印度盧比作為支付貨幣，但遭俄方拒絕，原因是一旦接受盧比，俄國每年將有等值400億美元的盧比盈餘，對俄國用處不大，故才被要求以人民幣或其他貨幣結算。

布蘭特期油曾漲2.6% 油價昨日顯著上升，主要因為沙特阿拉伯日前公布，將自願減產計劃再延長一個月至整個8月。俄羅斯亦於周一宣布，在8月起每日減產50萬桶。紐約期油應聲突破每桶70美元關口，昨日曾升逾1.4%，高見70.79美元；倫敦布蘭特期油更曾揚2.6%，高見76.6美元。