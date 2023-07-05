內銀傳向地方融資平台提供超長期貸款

中國債券機制不斷優化之際，近年各國央行及投資者尚未敢放手大幅增持中國債券，除了美國債息影響中國債券的吸引力外，關鍵或與中國部分企業的債務問題嚴重有關，如房地產企業債務違約隱憂恐直接拖累地方政府財政收入，甚或連帶影響其信用評級。為化解債務危機，市傳中國大型國有銀行正向地方政府融資平台（LGFV）提供超長期貸款，並暫免支付利息，以防地方出現信用緊縮問題。

上半年地方發債減17% 外界對LGFV向來憂心忡忡，國際貨幣基金組織（IMF）今年2月曾估截至去年底止，中國LGFV隱性債務高達9.1萬億美元；5月再有調查形容，這是亞洲投資者今年高度獲關注的頭號金融風險。惟據內媒統計，今年上半年中國發行的地方政府債券雖仍處較高水平，約近4.4萬億元（人民幣‧下同），但按年跌約17%；其中，新增債券發行規模按年縮約32%至2.74萬億元。

在上半年地方政府發行的債券中，用於償還舊債的再融資債券佔1.62萬億元，按年升逾三成，部分反映地方政府債務壓力較大的情況，並使地方發新債推動經濟增長的功能減弱。

穩經濟增長已成當局首要任務，單計今年的預算報告已提供4.52萬億元新增地方債額度，專家預計剩餘約1.78萬億元新增債券基本能在第三季完成發行，並須強化監管提高債券資金使用效率。不同地方政府以債冚債的化險能力尚有待揭曉，但內銀貸款償還期一旦拖長，變相即時加大借貸成本，故不少內銀早前已紛紛調降存款利率「自救」，而銀行客戶亦隨即轉投銀行理財，特別是固定收益類理財產品。

據報各家理財子公司之間的客戶爭奪局勢愈發激烈，近日多家銀行理財產品開打降費價格戰。有統計指，近兩周已發布費率調整通知的銀行理財產品已超過30個，其中有內銀理財子企更推出一款「不賺錢不收管理費」的銀行理財權益類公募產品，迫使同業倣效，料將加劇同業競爭。