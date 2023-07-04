輪商精選：博恒指反彈 留意67575
內地非官方6月製造業採購經理指數（PMI）跌至50.5，仍優於市場預期。A股顯著向上，汽車、保險及白酒股等受追捧，滬綜指升超過1%。港股方面，恒生指數在7月首個交易日高開後升幅擴大，指數升破10天及20天線，最終收報19,306點，升390點。
看好騰訊吼16850
市場憧憬有更多經濟的刺激措施，加上內地汽車銷售好過預期，帶動市場氣氛，大市上望可留意俗稱牛熊線的250天線約19,500點位置。隨着指數的重心上移，投資者欲以兩手準備作短線部署，看好可參考恒指牛證67575，收回價18,818點，2025年11月到期，實際槓桿33.9倍；看淡參考恒指熊證67404，收回價19,800點，2026年1月到期，實際槓桿35倍。
個股方面，早前有報道指內地對未成年人實施暑假限玩令，A股相關股份下挫，惟騰訊控股(00700)股價仍能與大市同步，重上50天及10天線。騰訊自5月以來持續回購，好友可留意認購證16850，行使價410.18元，10月到期，實際槓桿10.4倍；看淡可留意認沽證14188，行使價278元，12月到期，實際槓桿7.4倍。
此外，輪證資金追捧阿里巴巴(09988)好倉，截至上周五認購證及牛證連續4天及8天錄淨流入，金額逾2,100萬元及1,600萬元。看好阿里可留意認購證29079，行使價92.88元，12月到期，實際槓桿5.4倍。淡友可參考阿里認沽證15645，行使價77.88元，11月到期，實際槓桿5.7倍。
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