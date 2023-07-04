二手受壓：啟德1號特色戶3年貶5球

新盤供應持續增多，同區二手市因而受壓，啟德1號（II）有特色戶連車位以6,160萬元登記轉售，約3年帳面跌價逾510萬元。

資料顯示，上址為低座15座低層複式戶，實用面積約2,342方呎，成交呎價約26,302元。單位於2020年一手購入，其後一年再購入車位，總購入價逾6,670萬元，帳面貶值約8%。