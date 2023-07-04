公居屋未補價交投半年2134宗 歷來最多

白居二客入市帶動，加上疫情後購買力釋放，未補價第二市場交投回升。根據香港房屋委員會資料，今年首半年同類市場公屋及居屋暫錄2,134宗成交，屬2002年有紀錄以來的半年新高，較去年下半年增約27.7%，新居屋長沙灣凱樂苑成交已超去年全年水平。

凱樂苑79刁超去年 資料顯示，去年下半年同類市場錄1,671宗成交，今年上半年已增463宗，按年升幅更近1.1倍。當中新居屋最受追捧，上述凱樂苑交投量79宗，已超2022年全年錄75宗，按半年增近30%，屋苑兩房單位今年4月曾售695萬元，成交呎價逾1.44萬元，當時創下西九龍同類市場呎價新高。

同屬新居屋的天水圍屏欣苑及彩虹彩興苑，上半年都分別錄48宗及37宗；東涌裕泰苑今年辣招仍未鬆綁，亦已錄11宗。至於綠置居項目長沙灣麗翠苑，首半年暫錄51宗，按半年增幅逾1.1倍。

隨着近日市況回軟，第二市場交投亦開始回落，6月同類市場暫錄147宗成交，較5月同期回落約14%，同期計創今年新低。小西灣富景花園再錄低於「3球」成交，一個實用面積約431方呎中層單位，上月以288.8萬元售出，呎價約6,701元。

鳳禮苑劈28%獲承接 部分業主為求加快沽貨，近日減價吸客。世紀21富山黃澤龍稱，鑽石山居屋鳳禮苑B座中層6室三房戶，實用面積約559方呎，放盤一年，劈價172萬元，累積減幅近28%，獲綠表買家以448萬元購入，呎價約8,014元。

中原關偉豪指，將軍澳公屋景林邨景棉樓中層13室，實用面積約447方呎，第二市場開價288萬元，減至258萬元易手，呎價約5,772元，減幅約10.4%。

第二市場交投表現