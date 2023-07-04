一手起哄 多盤搶登場
滙都I最快周內開價
新盤市場爆發推盤潮，港九及新界樓盤同日開放示範單位，元朗洪水橋滙都I昨上載樓書，香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，籌備今日開價，啟德HENLEY PARK本周末有機會作次輪銷售。
首張價單涉125伙
泛海集團(00129)執行董事關堡林指，旗下滙都I最快周內公布首張價單，將提供不少於125伙，戶型以一房及兩房為主，開價後再對外開放示範單位及收票。建築進度已近平頂。
該公司營業及市務部市務經理邱英發指，項目最新開放一房無改動示範戶、一對連家具經改動及無改動兩房示範單位。
由樓書可見，該期項目由3座樓高12層的大樓組成，提供623伙，實用面積284至522方呎，面積最細為第1座1樓B09室。以標準樓層計，每座每層提供17至22伙，並設3部升降機。
海盈山首批驚喜價
5示範單位曝光
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊稱，昨日對傳媒開放5個一至三房示範單位。其中，兩房連家具經改動示範單位參照第2A座28樓F室，實用面積582方呎，以「冰島藍湖」為設計主題。單位層與層之間有約3.15米高，廳房同向，客飯廳連接共38方呎的工作平台及露台。
發展商亦設三房連家具經改動示範單位，以第2B座28樓A室為藍本搭建，實用面積915方呎。室內設計加入南美洲原野及流水瀑布的元素。睡房均設有玻璃大窗，以廣納戶外自然光。
HENLEY PARK超購84倍
恒基地產(00012)旗下的啟德HENLEY PARK首輪銷情理想，日前加推新一批單位回應需求，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目截至昨日下午2時暫收約7,000張入票，以新價單82伙計算，超額認購逾84倍。
該盤昨再開放一個全新現樓示範單位，為1B座29樓E室，屬一房連衣帽間設計，實用面積416方呎，可享啟德體育園及維多利亞港景色。此外，長實集團(01113)的油塘親海駅，今日將公布最新部署。
瑜一‧天海成交雙破頂
其他市區盤不乏承接， 華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海錄高價成交，項目昨招標連沽兩伙，由同一組家庭客購入。其中1A座27樓D室，實用面積996方呎，三房連套房及儲物室設計，成交價4,033.8萬元，呎價40,500元，售價及呎價均創瑜一系列標準戶新指標。另一伙為1A座26樓D室，面積相同，以3,984萬元售出，呎價40,000元。
至於信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，昨以2,045萬元沽出2座2樓A室，呎價約25,756元。
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