一手起哄 多盤搶登場

滙都I最快周內開價 新盤市場爆發推盤潮，港九及新界樓盤同日開放示範單位，元朗洪水橋滙都I昨上載樓書，香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，籌備今日開價，啟德HENLEY PARK本周末有機會作次輪銷售。

該公司營業及市務部市務經理邱英發指，項目最新開放一房無改動示範戶、一對連家具經改動及無改動兩房示範單位。

由樓書可見，該期項目由3座樓高12層的大樓組成，提供623伙，實用面積284至522方呎，面積最細為第1座1樓B09室。以標準樓層計，每座每層提供17至22伙，並設3部升降機。

5示範單位曝光 嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊稱，昨日對傳媒開放5個一至三房示範單位。其中，兩房連家具經改動示範單位參照第2A座28樓F室，實用面積582方呎，以「冰島藍湖」為設計主題。單位層與層之間有約3.15米高，廳房同向，客飯廳連接共38方呎的工作平台及露台。

發展商亦設三房連家具經改動示範單位，以第2B座28樓A室為藍本搭建，實用面積915方呎。室內設計加入南美洲原野及流水瀑布的元素。睡房均設有玻璃大窗，以廣納戶外自然光。

瑜一‧天海成交雙破頂 其他市區盤不乏承接， 華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海錄高價成交，項目昨招標連沽兩伙，由同一組家庭客購入。其中1A座27樓D室，實用面積996方呎，三房連套房及儲物室設計，成交價4,033.8萬元，呎價40,500元，售價及呎價均創瑜一系列標準戶新指標。另一伙為1A座26樓D室，面積相同，以3,984萬元售出，呎價40,000元。

滙都I兩房連家具經改動示範單位以第2座8樓A07室為藍本。 海盈山兩房連家具經改動示範戶按2A座28樓F室搭建。 滙都I第1座1樓B09室 林達民表示，HENLEY PARK有機會於周末展開次輪賣樓。 湯耀宗（左）稱，海盈山自上周公布樓書後，已接獲不少查詢。 HENLEY PARK第1B座29樓E室現樓單位亮相。