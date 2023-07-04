內房垃圾債違約率恐升至28%

內地經濟復甦步伐有所減慢，內房經營前景仍未見曙光。投行高盛發表報告指，內房持續拖欠付款加上政策不確定性，故調高今年內房相關的高收益美元債（垃圾債）違約率預測至28%，反映拖欠風險明顯偏高。

高盛表示，由於無明確迹象顯示有顯著的額外政策寬鬆，在政策不確定性的情況下，該行預計有更多違約將繼續出現，除非政策制訂者能夠恢復市場情緒，並為內房提供額外融資支持，否則違約率預測風險明顯偏高。

在政策寬鬆措施和新屋銷售出現初步反彈後，高盛曾經在今年2月將內地房地產「垃圾債」的違約率下調至19%，但如今該行再次將違約率上調至28%。該行又指，今年以來內地房地產市場的違約率已達到15.6%。數據顯示內地的購房需求正在減弱，而二手房掛牌量亦正在激增。

另外，內地6月房產銷售下降，終結連續4個月的回升。根據克而瑞地產的初步數據，6月百強房企實現銷售操盤金額按年下降28.1%至5,267.4億元（人民幣‧下同），雖然按月上升8.5%，但增幅處於歷年同期最低水平。中指研究院指出，自第二季以來，樓市明顯降溫，購房者置業情緒偏弱，而6月市場活躍度延續回落趨勢，端午假期期間，除個別城市外各地推銷力度不足，銷售額相較去年同期大幅下降。