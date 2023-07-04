內房垃圾債違約率恐升至28%
內地經濟復甦步伐有所減慢，內房經營前景仍未見曙光。投行高盛發表報告指，內房持續拖欠付款加上政策不確定性，故調高今年內房相關的高收益美元債（垃圾債）違約率預測至28%，反映拖欠風險明顯偏高。
高盛表示，由於無明確迹象顯示有顯著的額外政策寬鬆，在政策不確定性的情況下，該行預計有更多違約將繼續出現，除非政策制訂者能夠恢復市場情緒，並為內房提供額外融資支持，否則違約率預測風險明顯偏高。
在政策寬鬆措施和新屋銷售出現初步反彈後，高盛曾經在今年2月將內地房地產「垃圾債」的違約率下調至19%，但如今該行再次將違約率上調至28%。該行又指，今年以來內地房地產市場的違約率已達到15.6%。數據顯示內地的購房需求正在減弱，而二手房掛牌量亦正在激增。
另外，內地6月房產銷售下降，終結連續4個月的回升。根據克而瑞地產的初步數據，6月百強房企實現銷售操盤金額按年下降28.1%至5,267.4億元（人民幣‧下同），雖然按月上升8.5%，但增幅處於歷年同期最低水平。中指研究院指出，自第二季以來，樓市明顯降溫，購房者置業情緒偏弱，而6月市場活躍度延續回落趨勢，端午假期期間，除個別城市外各地推銷力度不足，銷售額相較去年同期大幅下降。
融創世茂資產重組有進展
房企消息方面，融創中國(01918)宣布，新興集團將手持的肇慶融創鼎湖府項目45%股權（融創持有餘下55%股權）悉售予融創，代價5.1141億元將以融創及肇慶興融的若干資產及應收新興集團的債權支付或抵銷，以解決兩者合作開發項目以來的債權債務問題。完成後，融創將持有該項目100%股權。
此外，世茂集團(00813)披露，作為保存香港東涌世茂喜來登酒店及香港東涌福朋喜來登酒店價值工作的一部分，集團已於上月成功與項目貸款人就重組東涌酒店現有項目貸款融資訂立最終協議，東涌酒店可能構成擬議重組補充增信措施資產包的一部分。另世茂今年首5個月累計合約銷售238.6億元，累計合約銷售總面積158.13萬方米。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：