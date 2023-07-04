澳洲料動力煤出口增長放緩

澳洲政府發表季度資源和能源報告，預計未來3年動力煤（發電用煤）的出口量將會保持增長，料今年增幅達到7.3%，明年及2025年則放緩至4.9%及0.9%。報告預期，亞洲區內的印度、東南亞等地動力煤進口需求仍會保持增長，而中國的進口需求則會減少。

華產量提升 進口需求減 報告指出，中國的水力發電量疲弱以及整體能源需求強勁，提振了最近的煤炭需求，這種情況料仍會持續數月。然而，隨着中國最近增加煤炭產量，加上鐵路系統完善讓內蒙古可以輸送更多煤炭至內地其他地區，預測未來數年動力煤進口量將會持續下跌，從去年的2.44億噸，到2025年跌至1.94億噸。

與之相反的是，正處於進口「增長期」的印度，在結構性用電需求增長帶動下，預期該國動力煤進口量將從去年的1.64億噸，到2025年增長至2.01億噸，相當於3年內增長22.56%。報告又形容，其餘的東南亞及南亞地區將會是動力煤需求的「最後增長點」，在全球推進潔淨能源轉型的趨勢下，個別國家的煤炭進口需求仍可能待2040年才見頂。

沙特延長減產 油價靠穩 其他能源消息方面，市場關注本周三石油輸出國組織及盟友（OPEC+）的會議，希望了解有關接下來各國產油計劃的更多線索。另外，沙特阿拉伯早前表示，會在7月將其「額外自願減產」規模從每日50萬桶增至100萬桶，相關措施最新將維持至8月。另外，俄羅斯亦表示，將於8月自願額外減產每日50萬桶石油。國際油價昨日靠穩，紐約期油及布蘭特期油曾升約1%。