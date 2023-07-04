星洲樓價3載首跌 大摩照估全年漲5%

疫情期間大量資金湧入新加坡並推高當地樓市，為了壓抑樓價上漲，新加坡政府早前推出多項樓市「辣招」打擊炒樓，最新終於見到樓市降溫的迹象！新加坡市區重建局（URA）周一公布的初步數據顯示，當地第二季樓價按季轉跌0.4%，是自2020年第一季以來首次下跌。不過投行摩根士丹利仍相信，下半年星洲樓價會逐步回升，全年升幅料達5%。

交易量按季揚16% 新加坡URA表示，雖然當地第二季樓價下跌，但交易量卻按季上升約16%，按年則下降約30%；而隨着新發展項目推出，料供應緊張情況將見紓緩，5月份住宅銷售量達到一年以來最高。數據公布後，新加坡國家發展部長李智陞在社交平台表示，未來將繼續看到房地產市場降溫，會增加住宅供應滿足需求。

企業延付款惡化 值得留意的是，新加坡樓市熱潮主要集中在私人住宅，當地建屋發展局（HDB）的轉售價格指數在第二季仍創新高，按季升1.4%，連升13季，期內組屋轉售量則是自2020年第三季以來最低。另外當局下半年將會提供13,000個組屋單位，較上半年增加31%。

不過，星洲的經濟景氣不無變數。新加坡商務信貸資料中心（Singapore Commercial Credit Bureau）最新發布的季度數據顯示，當地企業的付款情況連續兩個季度惡化，第二季的延遲付款比率按月上升0.1個百分點至44.32%，又以製造業情況最明顯，延遲付款比率按季上升0.26個百分點至38.98%，是連續5季上升，主因電子、化學和儀器製造商的付款延遲。

另邊廂，新加坡金融管理局（MAS）昨宣布，現任副總理、財政部長兼金管局副主席黃循財，將從本月8日起擔任該局董事會主席，任期至2026年5月31日，接替競選總統的國務資政兼社會政策統籌部長尚達曼。與此同時，黃循財亦將成為新加坡政府投資公司（GIC）的投策會主席，生效日期為本周五。