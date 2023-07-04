絲絲講場：孫正義投資初創又中伏
日本科技界富豪、軟銀集團創始人孫正義當年聽咗阿里巴巴(09988)創始人馬雲幾分鐘介紹，就豪擲2,000萬美元投資阿里，之後孫社長同軟銀靠阿里發達，可謂金融市場千古美談。之不過，別具慧眼睇中「馬老師」嘅孫社長或者都有睇錯人嘅時候……
話說近日一間開發通訊應用程式（App）嘅初創公司IRL摺埋咗。間嘢幾巴閉下，兩年前估值12億美金（約93.6億港元），又話乜嘢「我哋最根本嘅目標係打造更真實同有機嘅社群」，「我哋有機會為中國以外嘅世界打造一個WeChat」云云。
嘩，連騰訊控股(00700)都搬埋出嚟，就咁，IRL獲得軟銀願景基金等投資者夾夾埋埋課咗超過兩億美金。
IRL被爆95%用戶係機械人
殊不知，連喺裏面打工嘅人都唔信行政總裁沙菲（Abraham Shafi）話個App月度活躍用戶（MAU）2,000萬，事情仲發展到今年炒咗一個質疑用戶好多係機械人嘅員工，之後沙菲要辭職。董事局最後出嚟認衰，話經調查，95%用戶都唔係真人，美國證交會（SEC）正調查緊間公司向投資者推銷業務嗰陣有冇違反證券法。
願景基金今次中招，或者未必好似當年「馬老師」咁幾分鐘搞掂，亦都未必係孫社長本人聖意獨斷，但觀乎孫社長因為願景基金蝕到甩褲，要狂沽阿里撲水，依家又話投資人工智能（AI）重新進取，睇嚟真係要吸取教訓，皆因今時今日「現金」珍貴過兩年前好多！
人人做記者
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