絲絲講場：孫正義投資初創又中伏

話說近日一間開發通訊應用程式（App）嘅初創公司IRL摺埋咗。間嘢幾巴閉下，兩年前估值12億美金（約93.6億港元），又話乜嘢「我哋最根本嘅目標係打造更真實同有機嘅社群」，「我哋有機會為中國以外嘅世界打造一個WeChat」云云。

IRL被爆95%用戶係機械人 殊不知，連喺裏面打工嘅人都唔信行政總裁沙菲（Abraham Shafi）話個App月度活躍用戶（MAU）2,000萬，事情仲發展到今年炒咗一個質疑用戶好多係機械人嘅員工，之後沙菲要辭職。董事局最後出嚟認衰，話經調查，95%用戶都唔係真人，美國證交會（SEC）正調查緊間公司向投資者推銷業務嗰陣有冇違反證券法。

願景基金今次中招，或者未必好似當年「馬老師」咁幾分鐘搞掂，亦都未必係孫社長本人聖意獨斷，但觀乎孫社長因為願景基金蝕到甩褲，要狂沽阿里撲水，依家又話投資人工智能（AI）重新進取，睇嚟真係要吸取教訓，皆因今時今日「現金」珍貴過兩年前好多！

余絲韻