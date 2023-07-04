內地限制半導體金屬出口

各國之間的經貿競爭日趨激烈，為保戰略資源，昨日中國商務部與海關總署聯合宣布，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制，未經許可不得出口，自今年8月起正式實施。一般而言，鎵用於太陽能電池及半導體製品，而鍺則是一種重要的半導體材料，用於製造電晶體及各種電子裝置。

此外，英媒報道，英國政府正考慮採取措施，防止英國前政府官員在中國政府有關的企業工作，分析指此舉一方面是應對來自中國的競爭，另一方面則是因現任政府的支持度不足，故傾向大打「中國牌」來爭取社會支持。

Apple傳削Vision Pro產量 至於蘋果公司（Apple Inc.）早前在全球開發者大會（WWDC）發布全新產品──首款混合實境（MR）頭戴式裝置Vision Pro，聲稱會成為下一個改變世界的產品。不過，英媒最新引述消息指，因Vision Pro的設計複雜性和生產困難，故Apple被迫大幅削減該商品的產量預測，預計明年生產將低於40萬部，而原訂後續接力推出一款成本親民版本的計劃亦已被推延。

報道引述兩家內地供應商指，Apple對Vision Pro的首年零組件訂單量已減到13萬至15萬部規模，相較於其此前內部預設首年100萬部銷售目標大幅下降，很大原因在於該裝置的設計過於複雜，須待Apple與供應商解決好相關問題才能更大規模量產。

另台積電表示，不排除未來日本生產先進晶片的可能性，且稱台積電兩納米產品「N2」研發順利，未來不排除在日本生產使用於自動駕駛等用途的先進晶片。台積電在日本熊本的工廠料於明年底啟用生產，目前規劃將生產22/28納米以及12/16納米製程晶圓，月產能為5.5萬片。