智能手機上季出貨料跌6%

調研機構DIGITIMES指出，今年全球大部分國家續受高通脹困擾，消費需求疲弱，估計首季全球智能手機出貨量跌約13%，次季料再跌約6%，故下調全年智能手機出貨量預測至11億部，較3月的預測減少2,300萬部。

上周，TechInsights的數據亦顯示，今年首季東南亞市場的智能手機總出貨量連續超過10個季度降至最低水平。季內，亞太區智能手機總出貨量按年跌15%，按季下降6%至2,370萬部。除香港外，東南亞其他主要市場的智能手機出貨量均按年下滑，當中印尼是東南亞最大市場，其次是泰國和菲律賓。

高盛降舜宇目標價13% 在TechInsights追蹤的東南亞9個市場中，三星在6個市場排名第一，而蘋果公司（Apple Inc.）在新加坡排名第一。內地廠商的智能手機出貨量超過60%，並繼續在多個市場佔據主要份額，包括印尼和菲律賓等市場。