華上月新能源車熱賣 小鵬股價飆16%

小鵬早前發布了定價20.99萬元人民幣起跳的「G6」車款，摩根士丹利報告指出，該車款的成功引起市場哄動，惟接下來如何維持平穩的增長勢頭及提升產能仍會是關鍵，要靠新車款扭轉局勢仍言之尚早。另邊廂，花旗則維持對小鵬的「沽售」評級，指「G6」的定價是很好的嘗試，但認為該公司的估值已觸及上限。

國際評級機構惠譽的報告指，內地汽車製造商向海外市場擴張，能「實現收入和利潤基礎多元化」，中長期可改善業務和財務狀況。如這些內地車企能夠在擴大銷售基礎的同時，維持其出口市場的電動車銷售溢價，盈利能力可能會顯著改善。

惠譽：車企海外投資揀東盟 報告又指出，除了尋求出口增長之外，愈來愈多內地車企選擇在海外建設電動車工廠，其中東盟國家是主要投資目的地。惠譽相信，如果貿易壁壘和地緣政治問題惡化，這些投資可以幫助減輕潛在的衝擊。同時，未來預計會有更多國際車廠在內地設廠組裝和出口汽車，因為內地有着具成本競爭力的電動車供應鏈。