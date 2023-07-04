畢馬威：港新股全年集資額難達1800億

本港新股市場疲弱，會計師行畢馬威中國資本市場合夥人劉大昌坦言，上半年僅集資178億元，全年集資額要達原預測1,800億元有難度，但暫不會調整預測，認為下半年有條件出現明顯復甦，只要市況回暖，下半年表現將會較上半年及去年下半年更好，料香港有望從現時全球新股市場集資排名第6位，重返首5名。

逾110企業排隊上市 以上半年新股集資表現計，香港僅排名第6，首5位分別為上交所、深交所、紐交所、阿布扎比證交所及納斯達克市場。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀解釋，本港是國際金融中心，市場表現會受環球宏觀因素影響，但現時潛在上市需求仍然強勁，有逾110間公司正排隊上市，相信下半年大型公司分拆業務在港上市、首批特專科技公司掛牌等，有助帶動新股市場氣氛及表現。

政府冀引入公司遷冊制 首隻特專科技公司上周遞表，劉大昌指，市值要求不低，估計年內有5至10間特專科企掛牌，集資額介乎200億至300億元，惟要達到預測上限需要理想的市況配合。

值得留意的是，港府積極建立具吸引力的環境以「搶企業」。港府建議引入公司遷冊制度，目標2024年上半年提交立法審議。財經事務及庫務局局長許正宇表示，制度是最大程度便利非香港企業遷冊來港，若文件齊備，公司註冊處最快兩周可批出申請，但坦言有關制度「無諗過利誘」，而是確保香港不會「蝕章」，會爭取盡快落實制度。

他又透露，早前在公眾諮詢中業界反應正面，保險界別更表達殷切遷冊需求，部分註冊地在百慕達，港府亦已與其他註冊司法地就遷冊制度商討，而建議文件中的行政條文，部分有條件放寬，而港府有信心，本港的遷冊制度具吸引力。