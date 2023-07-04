恒指7月開局佳 重越萬九

港元拆息回落 科指漲3.6%跑贏 收復四千關 環球經濟前景慘澹依舊，惟人民幣匯價暫時喘穩，加上港元拆息回落，中港股市在下半年首個交易日開局呈強，市帳率兩個多月低於一倍水平的恒生指數全日守穩19,000點大關，收報19,306點，升390點或2.06%，其中科技股尤其強勢，科技指數漲3.65%。

滬深市齊升 外資掃貨26億 恒指昨甫開市即升越19,000點關，其後升幅持續擴大，不遜亞太區其他股市，尾段高見19,371點，漲455點。國企指數升165點或2.58%，收報6,590點；科指亦收復4,000點關，漲143點，收報4,054點。本港銀行同業拆息（HIBOR）昨普遍回落，上周五再創逾17年新高的隔夜息回落0.65厘，至5.09厘，跟樓按相關的一個月拆息報約4.93厘。

內地股市亦呈強，滬綜指升1.31%，收報3,243點；深成指升0.59%，兩市總成交額1.02萬億元人民幣，滬深股通合共錄得外資淨買入26.85億元人民幣，跟港股錄得「北水」淨賣出20.26億元相反。

富瑞嗌買兩內地半導體股 荷蘭一如市場預期對華出口半導體設備實施新管制，惟「好消息」是對ASML的最舊式浸潤式微影設備NXT1980Di網開一面，這款適用於14納米、甚至7納米製程晶片生產線的產品可如常對華出口。

券商富瑞直言有驚喜，預料日本會跟着荷蘭「鬆章」，內地晶片廠自然會趁出口管制隨時收緊之前趕緊入手，繼而推高資本開支，遂把於內地科創板上市的國產刻蝕機生產商中微公司及國產晶圓清潔設備商盛美上海的投資評級，由「跑輸大市」跳升至「買入」。

港府疑為港交所持股轉倉 另一券商高盛將華虹目標價調高至43元，原因之一是內地汽車銷量上周止跌回升，指電動車、新能源及工業應用的推動下，內地客戶對華虹的IGBT（絕緣柵雙極電晶體，電流控制器件）、MCU（微控制器）等工藝的需求不斷增長，因此繼續看好華虹。

昨日港股回升，成交額增至898億元。港交所股價亦升1.69%，收報300.2元，或反映市場初步排除港府部署減持的可能性。

科技股周一做好