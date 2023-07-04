韓工業萎縮周期19年最長

南韓製造業活動連續收縮達一年，預示全球科技業淡風吹向上游產業鏈。標普全球公布，經季節調整後南韓的製造業採購經理指數（PMI），由5月48.4跌至6月的47.8，是近3個月來首次下跌，也是連續12個月處50盛衰分界以下，創2004年4月以來最長一次收縮周期。作為主力從事科技上游產業的經濟體景氣如此疲弱，某程度預示全球科技業將面臨挑戰。

依分項指數看，產出和新訂單分別創8個月和6個月以來最大跌幅。新出口訂單創5個月以來最大跌幅，主要因為亞洲和歐洲等主要出口市場需求疲弱。

台積電奪英偉達AI晶片代工 與此同時，南韓晶片業的競爭能力也正下降。南韓媒體報道，美國圖像處理器（GPU）龍頭廠商英偉達（Nvidia），拿下人工智能（AI）GPU全球逾90%市佔率，且因供應緊張而使價格飆升；其中，聊天機械人ChatGPT所使用的英偉達A100和H100，台積電憑藉先進封裝技術CoWoS取得這兩款晶片的所有代工生產，南韓科技業巨企三星電子未分一杯羹。

另邊廂，外資持續追捧南韓債券，年初迄今累計淨買入370億美元，當中今年5、6月更是淨買入230億美元。Daeshin Securities固定收益策略師Kong Donggrak估計，是因南韓加息周期將結束，推升買債需求。6月當地通脹僅2.8%，按月跌0.5個百分點，使央行再加息壓力大減。

利率掉期協議顯示，南韓或最快明年首季減息。投資者在減息前買債，可提前鎖定回報，惟債券需求升也令孳息率收窄。市場料，南韓3年期和10年期債券孳息率7月將微升，下半年將跌至3厘的低點。

日新訂單急挫 交貨期改善 與南韓一海之隔的日本，製造業景氣再轉弱，6月製造業PMI終值由5月的50.6跌至49.8。該PMI在5月時曾終止長達7個月的收縮，然而僅擴張一個月再陷收縮區域。

分項指數方面，上月產出及新訂單回落至收縮水平，來自海外的新訂單以4個月最快速度下降，反映包括中國在內的日本貿易夥伴需求減。不過，因供應鏈壓力紓緩，供應商交貨延遲情況連續兩個月改善，平均交貨時間是2016年3月以來最短。