美新訂單職位減 道指低開

美國6月ISM製造業採購經理指數（PMI）進一步跌至46，表現遜市場預期，不僅創下2020年5月以來新低，更是連續第7個月處於低過50的萎縮區間。分項指數方面，6月新訂單指數略回升至45.6，惟仍處於收縮；就業指數更是從51.4跌至48.1，意味製造業職位也開始出現收縮。

債息倒掛或反映通脹降溫 多年來一直行之有效的經濟前瞻指標——美國國債孳息率曲線（孳息曲線），已明確反映接下來經濟衰退風險甚高，惟市場似乎不承認這種風險的存在。近期美股的凌厲升勢，明顯是投資者押注經濟能成功「軟着陸」的體現。美國銀行最近亦發表研究報告，對債息曲線進行了全新詮釋，認為其不能反映衰退，反而是通脹回落的先兆。

每當債息曲線出現「倒掛」現象，即短期孳息率（通常以3個月或兩年期作指標）高於長期孳息率（通常為10年期）時，美國經濟通常會在一至兩年內步入衰退，這種情況在過去9次衰退前都有發生。然而，美銀策略師認為，今次的債息倒掛更多是「受通脹回落的預期影響」，並非反映經濟增長惡化的預期，反倒證明市場估計經濟能「軟着陸」。

景順環球首席市場策略師Kristina Hooper亦表示，過去一段時間，信貸標準收緊，且孳息率曲線已持續倒掛，但經濟活動保持穩健，勞動力市場依然緊絀，相信美國「可避免大範圍的顯著經濟衰退」。她預期，隨着經濟「顛簸地着陸」，今年下半年經濟或見疲弱，但仍然「相對地穩健」。

市場普遍預期美國今年內會減息，與當局言論有明顯分歧。美股3大指數周一早段個別發展，道指跌121點，報34,286點；標指跌8點，報4,442點；以科技股為主的納指升51點，報13,839點。由於美國獨立日公眾假期，美股周一提前3小時收市，周二則全日休市。

新藥遜預期 阿斯利康曾瀉5% 企業消息方面，歐洲藥廠阿斯利康股價曾挫5.6%，該公司研發中的一款肺癌藥物研究結果雖然有效，但似乎未達到外界普遍的預期，觸發股價回吐。

外媒報道指，包括Advent在內的一些私募股權公司，有意收購金融服務企業FIS旗下支付公司Worldpay的多數股權，分析估計後者估值超過150億美元。FIS曾升6.48%，高見58.25美元。