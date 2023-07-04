人行維穩見效 每百港元兌92.46人民幣

面對內地景氣回落、中美息差擴闊，以及盛傳來自俄羅斯及阿根廷等貿易夥伴的人民幣沽盤下，近月人民幣貶值速度加快，備受市場關注。在中國人民銀行表態要「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」下，人民幣兌每美元中間價周一報7.2157，按日上調101點子，上調幅度大過市場預期。可見，當局釋出的維穩信號，推動在岸及離岸人民幣匯價隨即雙雙回升，惟基本因素不變下，維穩政策的持久力仍備受挑戰。

在岸人民幣兌每美元上周插至近8個月低位後，昨官方收報7.2466，較上一交易日收市價升154點子，較上一日夜盤收市漲44點子。離岸價日內曾高見7.2451，每百港元曾見92.46元人民幣。

分析料未能扭轉走弱趨勢 內地經濟放緩，加上與美國等主要國家的息差擴大，拖累人民幣兌每美元年內貶值近5%，是表現最差的亞洲貨幣之一。人行上周召開例會指出，深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

交易員表示，中間價反映監管層態度，央行上周例會對匯率的措詞令市場預期變得謹慎，但或許只能減緩人民幣貶值步伐，未能扭轉走弱的趨勢，投資者亦關注美國利率預期會否進一步調整。

另有交易員認為，有關表述暗示央行可能會在未來幾周內將推出更多政策措施，包括重新上調遠期售匯業務的外匯風險準備金率，或調整外匯存款準備金率。

人行昨開展50億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，利率仍企穩在1.9厘，單日淨回籠4,350億元，創近兩個月新高。公開市場本周有多達11,690億元逆回購到期。

該行稱，已將有關試驗報告提交金管局，並會按活動期間所收集的商戶和客戶意見，進一步完善其數碼人民幣產品配套，將聚焦加快客戶申請至註冊開通錢包的流程，並擴大受理數碼人民幣的商戶範圍，讓內地遊客可便捷地在港使用數碼人民幣進行支付，從而節省合作商戶資金清算的成本。

該行又預告，將與中國銀行內地分行再次合作，在港啟動數碼人民幣首期「跨境購物節」活動，屆時將向特選客戶提供數碼人民幣消費紅包。