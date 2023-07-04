惠譽：小型內銀信用風險增

隨着內地經濟增長放緩，企業財政趨緊，地方金融機構的信貸狀況亦備受關注。國際評級機構惠譽表示，內地小型中資銀行的盈利能力、資本水平及資產質量將繼續承壓，尤其是位於經濟偏弱地區的城商行、農商行及農村信用社等。

內地有4,000多家地方小型銀行，去年底其資產規模約佔中國銀行業總資產的30%。惠譽指，這些銀行的業務規模往往較小，且缺少有力的股東支持或缺少與中央政府的緊密關聯性，直接導致較高的資金成本，繼而推高其風險偏好，其較薄弱的管理和公司治理或使其信用狀況更為脆弱。

融資難度加大 惠譽直言，迫於再融資壓力，小型中資銀行推遲贖回二級資本債情況增加，這些銀行的首批境內永續債（其他一級資本工具）將於明年初到期可贖回，預期屆時也會出現類似趨勢，這恐導致小型中資銀行債務和資本工具的信用息差繼續擴大，資本市場融資難度加大。

鑑於金融系統的高度關聯性且存在傳染性風險，監管機構對以往小型銀行風險事件主動干預，以提供支持及防止系統性風險蔓延。惠譽預期，監管方面將繼續提高監管支持的及時性，以保持金融體系整體穩定。然而，政府支持意願或將依不同銀行的系統重要性和政府持股程度而有所分化。

該機構引述中國人民銀行發布《中國金融穩定報告2022》表示，去年上半年底「高風險」金融機構資產規模佔銀行業總資產規模的1.6%。