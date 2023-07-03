宏觀剖析：印度股市投資潛力未盡顯

全球經濟正全面復甦，印度股市已重拾上升動力，市值更衝上全球第四。隨着疫情過去，印度內需表現強勁，所推出的財政改革有利吸引外資直接投資，顯示印度正朝世界工廠方向進發，均有利帶動當地就業及內需消費。

自今年3月，印度股市重拾外資青睞，股票估值也跟隨做好，預示強勁的總體經濟數據將為印度股市提供上升動力，市場將迎來良好勢頭，尤其是銀行、汽車、基礎建設等與印度經濟相關的產業表現看高一線。

通脹回穩 助內需消費 當地股市轉強，主要是受惠於龐大的內需市場和政府積極擴大基礎建設，以及企業的第一季財報優於預期。由於印度經濟正開始全面復甦，預估今明兩年企業盈利增長有機會達雙位數字。

另外，農業數據是印度消費的先行參考指標，印度有四成務農人口，農業數據表現好壞與民眾消費有高度關聯性，印度氣象局於4月發布預測，今年印度雨季量會落在正常區間內，均有利穩定農產品價格讓通脹回穩及下半年內需消費。

印度經濟正處於長期結構性增長時期，主要以內需推動，非必需消費品企業今年第一季盈利年大增約181%，至於通訊、工業產業也有54%及44%的增長，皆優於市場預期，反映印度的復甦動力相當強勁。

印度央行自2022年2月以來累積加息10次，今年4月通脹回落，印度央行宣布暫停加息，無疑對鼓勵民間消費有正面作用，加上政府大幅減免中產階級所得稅，有利內需消費及改善企業盈利。綜合印度目前消費有多項因素支撐，預計股市升勢可維持至今年底。

享人口紅利 帶旺經濟 印度人口約14億，青壯年人口佔約38%，今年總人口數將超越中國，對製造業發展相當有優勢，加上政府積極推動有利製造業的措施，透過改善營商環境吸引外資，外國直接投資金額至2022年已達848億美元，未來有望成為「中國2.0」。

疫情過後的印度，伴隨多方面政策推動，料今年全年國內生產總值（GDP）增長逾6%，而2024年增長動力料可延續，有利印度股市維持上漲行情。從經濟及企業盈利等多方面去看，印度股市目前仍處於相對低位，建議把握進場時機。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊