商品分析：能源價格走勢持續分化

商品總回報指數在6月份上漲4%。在天然氣價格帶動下，能源的漲幅最大，上升8.4%，穀物升6.2%，工業金屬小幅增長，貴金屬則連續兩個月下跌。

紐約天然氣期貨價格於6月份大幅反彈，累漲17.6%，同時歐洲天然氣價格出現了去年7月以來最大漲幅，因為在供應中斷、亞洲競爭和熱浪的影響下，市場出現劇烈波動。原油方面，在經歷兩次石油輸出國組織及盟國（OPEC+）減產之後，油價依然在歐美持續的加息周期和中國經濟復甦緩慢的背景下於低位徘徊，紐約期油仍停留在每桶67至75美元的區間內，上周收報70.6美元。

早前因美國中西部農業帶遭受自2012年以來最嚴重的乾旱，土壤水分不足，威脅美國主要玉米產區的作物產量。由於預測未來兩周降雨，可能穩定和改善作物情況，令玉米價格上周大幅下滑，重返接近5月時的低位。另一方面，上周五美國農業部報告顯示美國6月份大豆種植面積下跌至8,350萬畝，大幅低於預期的8,770萬畝，大豆期貨價格立即彈升逾5%，令6月份升幅達17.1%。

金價力守1900美元 同樣地，美國經濟數據強勁和聯儲局主席鮑威爾的「鷹」派言論壓制了市場情緒，以及市場認為中國政府和中國人民銀行宣布的各種刺激措施未足以扭轉第二季至今增長速度下滑的勢頭，令銅價失去動力，整個6月升幅收窄至3%。然而，倫敦、紐約和上海3個主要商品期貨交易所監測的銅庫存連續第7周下降，相信能為銅價提供一定支持。

黃金在過去兩個月下跌，主因美國實體經濟數據轉強，通脹回軟，加上地區銀行風險預期下降，令美債實質利率高企，對金價構成壓力，上周五好友在每安士1,900美元力守，成功令現貨金高收在1,919美元。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）