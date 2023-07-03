股市估市：博港股彈只宜小注

總結上半年，恒生指數累跌逾4%，即864點；惟單計次季，指數跌逾7%，即1,483點。事實上，中港股市在次季明顯跑輸外圍，MSCI中國指數期內已跑輸全球指數15個百分點。從估值上而言，中港股市可說平絕全球主流市場，目前MSCI中國指數的預測市盈率約10倍，相對標普500指數的約15倍低近一半。

當然，低殘的估值往往意味更大的反彈空間。然而，內地利率與環球主要央行背馳，市場亦對可能出台的刺激經濟措施期待已久，好消息似乎已大致反映，惟時間拖得愈久，好消息對股市的利好作用也會減退。

好消息尚且屬短期利好消息，驅動股市中長期運行，企業業績必須能給予市場樂觀預期。但觀乎近月公布業績的企業，其收入及盈利普遍顯示經濟欠缺動力，而券商對今年餘下時間的企業盈利普遍不表樂觀，令其難以成為大市增長動力。

重汽阻力位17元 技術而言，港股現時尚未觸及超賣水平，恒指能否出現「七翻身」言之尚早，惟目前仍相對樂觀，如恒指在18,300點左右覓得支持，月內不排除重上19,800點的50天平均線之上。策略上，此際市場信心脆弱，投資者宜保留注碼，勿過分進取博反彈。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）