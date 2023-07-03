名家筆陣：雙櫃台推動人幣國際化

港幣─人民幣雙櫃台模式（下稱「雙櫃台模式」）於今年6月19日正式啟動，投資者可靈活選擇以港元或人民幣作為交易貨幣，成為香港及國際投資者參與人民幣計價產品市場的新途徑。在推出首周，人民幣櫃台的日均成交額為1.97億元人民幣，預期流動性和規模仍需時增長，而市場各方則更重視其對香港與內地資本市場帶來的深遠意義和影響。

雙櫃台模式亦有助吸引更多企業赴港發行人民幣計價股票，從而為香港市場帶來更多元化的投資產品及機會。同時，隨着離岸人民幣資金池不斷擴大，香港的人民幣業務可進一步發展，長遠將強化香港作為離岸人民幣樞紐的功能，同時也將促進人民幣國際化的進程。

目前，港交所專注確保平台在推出初期運作一切暢順，首批雙櫃台證券共有24家香港上市公司，截至5月底，該等公司的總市值約為12萬億元，佔香港股票市場的總市值大概36%，也佔整體股本證券市場的日均成交額約四成。

雙櫃台模式下的港幣櫃台和人民幣櫃台證券擁有獨立股票代碼，人民幣櫃台為以「8」開頭的5位股票代碼。相關證券雖然在不同的貨幣櫃台交易，但其持有人權益相同，並可在櫃台之間完全互換。

整個雙櫃台模式特別之處在於雙櫃台莊家計劃，是香港首個就股票流通量而推出的莊家計劃，旨在確保人民幣計價股票的流動性充足。目前共有9家交易所參與者獲授雙櫃台莊家執照，為雙櫃台模式下的人民幣計價股票提供買賣雙邊報價，縮窄兩個櫃台之間的價差。

積極研究納入南向港股通 雙櫃台模式不僅可擴大離岸人民幣的投資出路，亦有助促進香港股票市場的成交量，為下一步在南向港股通引入人民幣股票交易櫃台做好準備。

若人民幣櫃台納入港股通，即意味內地投資者可使用在岸人民幣交易於香港上市的股票，有望進一步提升人民幣資本在香港和內地市場間的跨境流動，為跨境市場流動性注入新活力，並成為推動人民幣國際化進程的又一重要舉措。

香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁